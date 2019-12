Hongkong annuleert vuurwerkshow wegens verwachte protesten

Wegens de aanhoudende protesten viert Hongkong oud en nieuw dit keer zonder vuurwerkspektakel. De stadstaat kondigde dinsdag aan dat het vuurwerk om veiligheidsredenen wordt geannuleerd.

In plaats daarvan wordt een speciale nieuwjaarsversie gehouden van de lichtshow die Hongkong iedere avond houdt. Het is de eerste keer in de tienjarige geschiedenis van het vuurwerk dat het spektakel voor de skyline van de havenstad is afgelast. De politie had haar bezorgdheid geuit dat zij niet in staat zou zijn om de orde te handhaven als er protesten op oudejaarsavond uitbreken.

De al zes maanden durende protesten tegen de regering, tegen de toenemende invloed van Peking en voor meer democratie waren met Kerstmis weer opgelaaid. Er waren verschillende botsingen tussen de politie en demonstranten. Ook op oudejaarsavond worden weer protesten verwacht. Een grote demonstratie is gepland op nieuwjaarsdag.