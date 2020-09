Hongkong-activist Wong op borgtocht vrij

Activist Joshua Wong is woensdag in Hongkong op borgtocht vrijgelaten nadat hij formeel was aangeklaagd voor het deelnemen aan een verboden bijeenkomst in oktober vorig jaar. De rechtszaak is verder geschorst tot 18 december.

Wong en 24 andere activisten worden vervolgd voor verschillende misdrijven vanwege pro-democratische protesten afgelopen jaar. Deze protesten waren voor Peking de aanleiding om een ingrijpende nationale veiligheidswet door te voeren in de stadstaat in juni dit jaar.

De 23-jarige activist toonde zich na zijn vrijlating strijdbaar: „We willen een duidelijke boodschap de wereld in sturen. Zelfs als ze ons arresteren, vervolgen of zelfs opsluiten, is dit geen reden voor ons om op te geven”.

Op 17-jarige leeftijd werd Wong het gezicht van de studentenprotesten. Hij deed nooit mee aan de gewelddadige opstanden. Zijn frequente bezoekjes aan Washington, waar hij pleitte voor steun aan de democratiseringsbeweging in Hongkong, werden door Peking niet in dank afgenomen.

De omstreden nieuwe veiligheidswet voor Hongkong die Peking heeft goedgekeurd, stelt strenge straffen op terrorisme, ondermijning van het centraal gezag, streven naar onafhankelijkheid en samenspanning met buitenlandse krachten.