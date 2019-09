Hongkong-activist Joshua Wong weer opgepakt

Hongkong-activist Joshua Wong is zondag weer opgepakt. Dat zegt hij in een verklaring. Hij was net teruggekomen uit Taiwan toen hij op het vliegveld werd gearresteerd.

Wong werd in augustus gearresteerd omdat hij een van de protestleiders in de stad is. Hij werd op borgtocht vrijgelaten en is nu opgepakt omdat hij de voorwaarden van zijn borgtocht zou hebben geschonden.

Wong verwacht zelf snel vrij te worden gelaten. „Ik denk dat ik morgen na een verhoor weer op vrije voeten ben.” Hij denkt dat er sprake is van een fout, omdat hij zegt dat hij wel naar het buitenland mocht volgens de borgtochtvoorwaarden.

In het centrum van Hongkong zijn zondag op meerdere plekken confrontaties tussen de politie en demonstranten. In treinstations, winkelcentra en op Pedder Street in het centrum zijn veel actievoerders bijeengekomen, meldt de krant South China Morning Post.

Actievoerders hebben vernielingen aangericht in het centrale metrostation van Hongkong. Toen deze demonstranten naar buiten kwamen, begon de politie met het schieten van traangas. Sommige demonstranten gooien met stenen naar de politieagenten. De politie wil de groep uiteen drijven.

Niet ver daarvandaan zijn andere demonstranten bezig met een vreedzame mars richting de Amerikaanse ambassade. Deze groep vraagt hulp aan de Verenigde Staten om Hongkong te bevrijden van China. Bij de ambassade hieven de actievoerders het Amerikaanse volkslied aan.