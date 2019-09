Hongkong-activist Joshua Wong naar Duitsland

De bekende Hongkongse activist Joshua Wong is weer op vrije voeten en zit in een vliegtuig op weg naar Duitsland. De 22-jarige heeft dit maandag bevestigd aan het Duitse persbureau DPA. Wong was zondagochtend vlak voor zijn geplande vertrek opgepakt op de luchthaven van Hongkong.

Wong werd in augustus gearresteerd omdat hij een van de protestleiders in de stad is. Hij kwam op borgtocht vrij en werd zondag opgepakt omdat hij de voorwaarden van zijn borgtocht zou hebben geschonden. Wong zei zondag al dat er sprake was van een fout en dat hij snel zou worden vrijgelaten, omdat hij volgens de voorwaarden wel naar het buitenland mag reizen.

„Ze hadden me niet 24 uur hoeven vasthouden”, zei Wong. „Ze hadden mij gistermiddag al kunnen vrijlaten.”

Wong is op weg naar Duitsland, waar hij maandagavond wordt verwacht op een feestje van de krant Bild in het daktuinrestaurant van de Bundestag.

Sinds 9 juni zijn er protesten geweest in de financiële metropool, vaak eindigend met botsingen tussen een klein deel van de demonstranten en de politie. De protestbeweging vreest een toenemende invloed van de Chinese regering op Hongkong. De demonstranten eisen ook een onafhankelijk onderzoek naar het politiegeweld tijdens de protesten.