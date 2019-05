Hongerstakers stoppen na oproep Öcalan

Duizenden Koerden in Turkse gevangenissen hebben hun hongerstaking beëindigd. Ze gaven daarmee gehoor aan een oproep van de in Turkije tot levenslang veroordeelde Koerdische leider Abdullah Öcalan. Die deed de oproep in een verklaring die door zijn advocaten werd voorgelezen.

Naar opgaven van de pro-Koerdische oppositiepartij HDP waren 3000 gedetineerde Koerden gestopt met eten in navolging van de afgevaardigde van de partij Leyla Güven. Zij is in hongerstaking uit protest tegen de gevangenisomstandigheden van Öcalan.

Öcalan mocht eerder deze maand voor het eerst sinds juli 2011 zijn advocaten weer ontvangen. Twee mochten hem opzoeken. De PKK-leider zit sinds 1999 gevangen op het eiland Imrali in de Zee van Marmara.