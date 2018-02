Hongersnood dreigt in Zuid-Sudan

Voor 155.000 mensen in Zuid-Sudan dreigt binnen enkele maanden een hongersnood te ontstaan. Voor hen ontstaat tussen mei en juli een rampzalige situatie, blijkt maandag uit een onderzoek van Zuid-Sudan en de Verenigde Naties.

Volgens het rapport leven 5,3 miljoen mensen, ongeveer de helft van de bevolking van het jonge land, al in „crisis” of „noodsituatie”. Dat zijn de derde en vierde schaal van vijf, waarbij de laatste „hongersnood” is.

Het olierijke land wordt sinds 2013 verscheurd door een burgeroorlog. Vier miljoen mensen ontvluchtten hun huizen, waardoor de grootste vluchtelingencrisis in Afrika ontstond sinds de genocide in Rwanda in 1994.