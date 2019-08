Hongersnood bedreigt Zimbabwe

Eerst overstromingen, nu een ernstige droogte. Ruim vijf miljoen Zimbabwanen –bijna een derde van de bevolking– hebben daardoor dringend voedselhulp nodig, waarschuwen de Verenigde Naties (VN).

Het wereldvoedselprogramma (WFP) van de VN kwam dinsdag met een noodoproep aan donorlanden om de getroffen bevolking hulp te bieden ter waarde van ongeveer 300 miljoen euro.

Op dit moment verkeren al 2,5 miljoen Zimbabwanen in een „acute crisissituatie” en zijn „op weg naar uithongering”, aldus David Beasley, hoofd van het WFP.

Zimbabwe heeft momenteel te kampen met ten minste drie forse problemen: de nasleep van de orkaan Idai, een langdurige droogte en een economische crisis.

De situatie in het land is „schrijnend”, zegt ds. Aalt Visser, werkzaam in het zuiden van Zimbabwe namens de Gereformeerde Zendingsbond. „Veel mensen zijn de hoop op verbetering van hun situatie verloren.”

Gortdroog

De droogte houdt al maanden aan. Ds. Visser: „Sinds maart is er geen regendruppel meer gevallen. Gewassen staan er bruin bij. Alles is gortdroog. Kan maïs in een goed jaar twee keer geoogst worden, nu groeit er alleen iets op plekken waar irrigatie is.”

De mogelijkheden voor irrigatie zijn bovendien verslechterd door stroomtekorten. De enige grote waterkrachtcentrale die Zimbabwe rijk is, de Karibacentrale bij de Zambezirivier nabij Zambia, wekt door de lage waterstand de helft minder elektriciteit op dan gebruikelijk.

De regering verwacht dit jaar een oogst van hoogstens 850.000 ton terwijl er zeker 1,8 miljoen ton nodig is, meldt de Zimbabwaanse krant The Herald.

De belangrijkste oorzaak voor het voedseltekort vormen de grote verliezen bij de oogst dit jaar. In januari woedde de tropische storm Desmond door het land, twee maanden later sloeg de orkaan Idai toe. De stormen hebben in het midden en noorden van het land grote landbouwgebieden vernietigd en onbruikbaar gemaakt voor teelt van gewassen. De huidige droogte, die het hele land aangaat, brengt een derde klap toe aan de landbouw.

In de regenperiode, die duurt van november tot maart, viel in het zuiden van het land al beduidend water minder dan normaal. En nu, in de winterperiode, is het bovengemiddeld warm. Visser: „’s Nachts kan het in de winter flink afkoelen, maar dit jaar kon de butagashaard in huis uitblijven.”

Hyperinflatie

Ook de economische crisis betekent een ramp voor de bevolking. Door een hyperinflatie hebben mensen onvoldoende geld voor bijvoorbeeld medicijnen. „Collega-predikanten zeggen: we hebben nog nooit zoveel sterfgevallen gehad als nu”, vertelt Visser. „Mensen overlijden hier niet in de eerste plaats door honger of dorst, maar door een gebrek aan medicijnen.”

Door de armoede neemt ook de criminaliteit toe, stelt Visser. „Mensen stelen en roven omdat ze geen andere weg zien om aan geld of eten te komen.”

Diverse landen hebben inmiddels geld toegezegd aan het WFP. De Verenigde Staten stellen 45 miljoen dollar beschikbaar, de Europese Unie 8 miljoen euro.