Hongerige ijsberen gespot in buurt van dorp

Zeker 56 hongerige ijsberen zijn gespot in de buurt van het Russische dorp Ryrkajpi in het uiterste noordoosten van Rusland. Door de voor december ongebruikelijk hoge temperaturen kunnen de beren nog niet de Tsjoektsjenzee op om op zeehonden te jagen en zoeken ze op het land naar voedsel.

Volgens de Russische tak van het Wereld Natuur Fonds (WNF) zijn de dieren dun en zwaar ondervoed. Dat maakt ze nog gevaarlijker voor de inwoners van Ryrkajpi. Speciale patrouilles moeten voorkomen dat de dieren het dorp bereiken. Voor de zekerheid worden alle kinderen in het dorp met bussen naar school gebracht.

Er bevinden zich vaker ijsberen in de buurt van het dorp, maar 56 tegelijk is volgens het WNF uitzonderlijk. In februari zwierven er ook al ijsberen rond in de regio, maar lang niet zoveel.

Het is momenteel -11 graden in de regio Tsjoekotka. Dat is niet koud genoeg om de zee te laten bevriezen. Pas als er genoeg ijs ligt kunnen ijsberen op zeehondenjacht. Volgens het WNF ligt er nog niet genoeg ijs door de opwarming van de aarde.