Hongarije verplicht mondkapjes in winkels en openbaar vervoer

Mensen in Hongarije moeten verplicht mondkapjes dragen in winkels en het openbaar vervoer. Dat maakte premier Viktor Orbán woensdag bekend in een video op zijn Facebook-pagina. Het Oost-Europese land kondigde eerder al versoepelingen aan van de coronamaatregelen.

Zo mogen winkels buiten de hoofdstad Boedapest weer open, zolang klanten neus en mond maar bedekken. Het was al bekend dat ook bedrijven en scholen de deuren weer mogen openen. Verder riep Orbán ouderen op ondanks de versoepelingen voorzichtig te zijn bij het verlaten van hun huis.

De premier zei dat de gevolgen van de versoepelingen elke twee weken worden bekeken. In het land stierven voor zover bekend 300 mensen aan de gevolgen van het coronavirus, terwijl er ruim 2700 besmet raakten.