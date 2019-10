Hongarije staat achter Turkse inval in Syrië

Hongarije staat achter het Turkse militaire ingrijpen in het noorden van Syrië. „Het is in het nationale belang van Hongarije dat Turkije de problemen met migratie oplost in de richting van Syrië en niet in de richting van Europa.” Dit zei de minister van Buitenlandse Zaken van het Midden-Europese land, Peter Szijjarto op bezoek in Bakoe.

De Turkse president Erdogan heeft afgelopen week een inval in Syrië gedaan omdat hij wil dat Koerdische milities niet vlak langs zijn grens heersen. Hij wil Syrisch grondgebied onder controle krijgen om een deel van de 3,6 miljoen Syrische vluchtelingen in Turkije onder te brengen. Ankara speelt een belangrijke rol bij het voorkomen dat Syriërs richting Europa vluchten. Europese landen hebben verontwaardigd gereageerd op de aanvallen, maar volgens Erdogan is dat hypocriet. Hongarije is vooralsnog het enige EU-land dat zich voor het Turkse ingrijpen uitspreekt.