Hongarije sluit vanaf maandag alle scholen om de verspreiding van het nieuwe coronavirus te vertragen. Dat heeft premier Viktor Orbán vrijdag bekendgemaakt in een video op Facebook.

Het onderwijs gaat wel door, maar dan via digitale kanalen. De Hongaarse economie komt volgens de premier waarschijnlijk stil te liggen. „Die moeten we dan opnieuw opstarten. Daar moet de regering een rol in spelen.”

In Hongarije zijn negentien besmettingen vastgesteld.