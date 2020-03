Hongarije geeft Roemenen en Bulgaren vrije doorgang

Bij wijze van uitzondering maakt Hongarije een doorgang vrij voor duizenden Roemenen en Bulgaren die vanuit West-Europa met de auto naar hun thuisland willen terugkeren. Vele automobilisten zitten sinds middernacht vast aan de Oostenrijks-Hongaarse grens omdat Hongarije de grens heeft gesloten vanwege de coronacrisis.

Minister van Buitenlandse Zaken Peter Szijjarto gaf dinsdag toestemming na onderhandelingen met Oostenrijk, Roemenië en Bulgarije. De „humanitaire corridor” voor de Roemenen geldt van 21.00 uur tot 06.00 uur en voor de Bulgaren tot middernacht, zei de Oostenrijkse minister van Binnenlandse Zaken Karl Nehammer.

Szijjarto bevestigde op zijn Facebook-pagina dat Roemenen en Bulgaren „naar huis” mogen reizen op een bepaalde doorvoerroute.

Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken in Boekarest gaat het om meer dan 3500 Roemenen, onder wie kinderen en ouderen. De verkeersopstopping aan Oostenrijkse kant bij de grensovergang Nickelsdorf /Hegyeshalom is 30 kilometer lang, zei Nehammer. De Hongaarse staatstelevisie had gemeld dat „buitenlanders de weg naar Hegyeshalom blokkeren”.

In Hongarije zijn de grenzen voor personenverkeer sinds dinsdag gesloten vanwege de corona-pandemie. De enige uitzonderingen zijn forenzen in regio’s dicht bij de grens en Hongaarse staatsburgers die naar huis terugkeren.