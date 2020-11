Hongarije bezig met aanschaf Russisch coronavaccin

Hongarije is bezig om het coronavaccin dat in Rusland is ontwikkeld in handen te krijgen. Het EU-land is met Rusland overeengekomen dat Hongaarse artsen volgende week gaan kijken hoe het vaccin daar wordt gemaakt. Daarna zal Rusland een lading naar Hongarije sturen.

Volgens de Hongaarse minister van Buitenlandse Zaken Peter Szijjarto zijn er gesprekken aan de gang over de vraag hoe het vaccin Spoetnik V in Hongarije kan worden gemaakt.

Het gezondheidssysteem in Hongarije staat onder grote druk door de vele zieken vanwege corona. Het aantal patiënten in ziekenhuizen gaat richting de 10.000. Een nachtelijk uitgaansverbod en andere beperkingen hebben nog geen duidelijk effect. Premier Viktor Orbán kondigde vrijdag aan de komende dagen te besluiten over meer restricties rond de feestdagen.