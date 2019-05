Hongarije arresteert kapitein rampschip Donau

De Hongaarse politie heeft donderdag de kapitein gearresteerd van een cruiseschip dat was betrokken bij het dodelijke ongeluk met een rondvaartboot op de Donau. Het ongeluk woensdagavond kostte ten minste zeven Zuid-Koreaanse toeristen het leven.

De kapitein is een 64-jarige Oekraïner uit Odessa. Hij is aangehouden wegens roekeloos gedrag in het waterverkeer dat tot meerdere slachtoffers leidde, aldus de politie. De verdachte is kapitein van de 135 meter lange Viking Sigyn die op een 26 meter lange rondvaartboot botste. De laatste kapseisde en zonk binnen enkele seconden.

De Hongaarse reddingsdiensten hebben intussen weinig hoop dat er nog overlevenden worden gevonden. De rondvaartboot had 35 mensen aan boord, onder wie 33 Zuid-Koreaanse toeristen. De aanvaring gebeurde ter hoogte van het parlementsgebouw in de hoofdstad Boedapest.

Zeven mensen konden levend uit het water worden gehaald, voor zeven mensen kwam de hulp te laat. Officieel worden de overige opvarenden vermist. Onder de vermisten zijn ook de twee Hongaarse bemanningsleden.