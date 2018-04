Hongaren demonstreren na overwinning Orbán

Tienduizenden Hongaren zijn de straat opgegaan om hun ongenoegen duidelijk te maken over de verkiezingsoverwinning van premier Viktor Orbán. De organisatoren van het protest eisen een hertelling van de stembiljetten, vrije media en een nieuw kiesstelsel. Ook willen ze dat oppositiepartijen beter samenwerken.

De regerende Fidesz-partij van Orbán is de grote winnaar van de parlementsverkiezingen, die ongeveer een week geleden zijn gehouden. Teleurgestelde kiezers verzamelden zich zaterdag bij de Hongaarse Opera in Boedapest voor een mars richting het parlement. Sommige demonstranten hadden borden meegenomen met opschriften als ,,Weg met Orbán''. Ook scandeerden deelnemers ,,wij zijn de meerderheid''.

Een van de betogers beklaagde zich over het kiesstelsel, dat Fidesz op oneerlijke wijze zou bevoordelen. De vrouw haalde ook uit naar de oppositie, die ze ,,pathetisch'' noemde. ,,Het is verschrikkelijk dat ze zo zwak zijn en geen compromissen kunnen sluiten. Ze maken elkaar af in plaats van dat ze zich bij ons aansluiten.''