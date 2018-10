Hongaarse nieuwswebsite op zwart uit protest

De grootste onafhankelijke nieuwswebsite Index.hu in Hongarije heeft de homepage maandag tijdelijk op zwart gezet uit protest tegen de afnemende persvrijheid in dat land.

Index.hu is recentelijk overgenomen door twee investeerders die nauwe banden hebben met premier Viktor Orban en zijn regerende rechtse Fidesz-partij. De redactie is bezorgd over te veel verkeerde invloed van de twee geldschieters. Onder Orbans bewind is de persvrijheid in Hongarije afgenomen.

Recent stemde het Europese Parlement in met een strafprocedure tegen Hongarije omdat de rechtsstaat wordt aangetast.