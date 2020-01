‘Hongaarse ngo-wet in strijd met Europees recht’

De Hongaarse wet die maatschappelijke organisaties (ngo’s) verplicht openheid te geven over buitenlandse financiering is in strijd met het Europese recht. Die conclusie trekt een advocaat-generaal van het Europees Hof van Justitie. De rechters in Luxemburg volgen dergelijke adviezen veelal.

De Europese Commissie had de wet uit 2017 voorgelegd aan het EU-hof. Volledige transparantie over buitenlandse giften kan een „stigmatiserend effect” hebben en is strijdig met vrije verkeer van kapitaal, het recht op privacy en de vrijheid van vereniging, is het oordeel van de advocaat-generaal.

Hongaarse ngo’s moeten de namen van buitenlandse donoren openbaar maken als ze meer dan ongeveer 1500 euro bijdragen. Voor contributies van Hongaren geldt die verplichting niet. De maatregel van de conservatieve regering van premier Viktor Orbán is volgens sommigen gericht tegen de filantroop George Soros, met wie regeringspartij Fidesz overhoop ligt.

Publicatie van hun naam in een register zou donoren kunnen afschrikken om maatschappelijke organisaties te helpen, aldus de advocaat-generaal. Die stelt mede daarom dat de wet in strijd is met Europese grondrechten. Bovendien is de drempel van 1500 euro volgens hem „buitensporig laag”.