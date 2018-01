Hongaarse hond waakt weken bij dode bazin

Hongaarse dierenbeschermers hebben zich ontfermd over de 9-jarige hond Zsazsa die wekenlang bij haar overleden bazin had gewaakt. De 66-jarige vrouw was ruim voor de kerstdagen overleden, maar pas enkele dagen geleden ging de politie poolshoogte nemen in haar appartement. Buren hadden alarm geslagen omdat ze de vrouw al een tijdje niet hadden gezien.

De politie trof Zsasza naast het lichaam van de vrouw aan. De hond was zo verzwakt, dat ze niet kon opstaan. „We hebben haar toen moeten wegdragen”, zei een woordvoerster van de dierenbescherming.

Na een paar dagen goede verzorging is de hond al wat opgeknapt. „Ze heeft alweer op haar poten gestaan en zelfs met haar staart gekwispeld”, aldus de dierenbeschermster.