‘Hongaarse hogeronderwijswet in strijd met EU-recht’

De Hongaarse onderwijswet uit 2017 zorgt voor ongelijke behandeling van buitenlandse en binnenlandse hogeronderwijsinstellingen en is daarom in strijd met het Europees recht. Dat heeft de advocaat-generaal van het Europees van Justitie geconcludeerd in een zaak die draait om de door de Hongaars-Amerikaanse zakenman George Soros gesponsorde Central European University (CEU).

De nationalistische regering van premier Viktor Orbán staat op voet van oorlog met Soros. Vanwege de wet vertrok de Amerikaanse CEU uit Boedapest en opende vorig jaar een campus in Wenen. De instelling mag in Hongarije namelijk alleen activiteiten ontplooien als er een overeenkomst is gesloten met het land van oorsprong, in dit geval de VS.

De Europese Commissie had de kwestie aan het EU-hof voorgelegd. De advocaat-generaal oordeelt dat de Hongaarse eis dat zo’n internationale overeenkomst inbreuk maakt op de Europese grondrechten, zoals de vrijheid van onderwijs, van vestiging en de academische vrijheid. De wet is volgens hem ook in strijd met het recht van de Wereldhandelsorganisatie.

De rechters in Luxemburg volgen adviezen van de advocaat-generaal in veel gevallen.