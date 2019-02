Hongaarse actie schokt Juncker

De Europese Commissie is geschokt door een Hongaarse campagne waarin voorzitter Jean-Claude Juncker ervan wordt beschuldigd Hongarijes veiligheid in gevaar te brengen door migratie te bevorderen. Junckers woordvoerder spreekt van een „lachwekkende samenzweringstheorie”.

„Er is geen complot, Hongaren hebben recht op feiten, geen fictie”, aldus de zegsman. „Het is niet waar dat de EU nationale grensbescherming ondermijnt, integendeel.” Lidstaten bepalen zelf hoe ze omgaan met legale migratie, voegt hij daaraan toe.

Op de Hongaarse posters is Juncker te zien met de Amerikaans-Hongaarse filantroop George Soros, die de regering-Orban al langer als een vijand beschouwt. Ze willen met verplichte migrantenquota komen, staat erbij.

In eerdere campagnes nam de Hongaarse regering EU-politici als Judith Sargentini (GroenLinks), de liberaal Guy Verhofstadt en vicevoorzitter Frans Timmermans van de Europese Commissie al onder vuur. Minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) vroeg de regering in Boedapest te stoppen met deze campagnes.

De commissie presenteerde op sociale media direct een tegenoffensief, met een foto van een op het oog gemoedelijk samenzijn van Orban en Juncker in Brussel. De tekst, eveneens in rood en wit, luidt: ”U heeft ook het recht om te weten wat feit is en wat fictie.”

Binnen de EU trekt Hongarije veel samen op met Polen. Beide landen staan op het lijstje voor een zogeheten artikel 7-procedure, vanwege het verzwakken van de rechtsstaat. De uitkomst van die procedure is dat het stemrecht van een lidstaat wordt opgeschort. De EU-ministers van Europese Zaken spraken daarover woensdag met vicevoorzitter Timmermans van de commissie, maar besloten geen nieuwe stappen te zetten. Voor veel van dit type maatregelen is unanimiteit nodig en die bestaat op dit moment niet.