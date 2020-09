Honduras verplaatst ambassade in Israël naar Jeruzalem

Honduras verplaatst de ambassade in Israël van Tel Aviv naar Jeruzalem. In een gezamenlijk statement van Israël en Honduras staat dat het de bedoeling is dat de landen in 2020 "ambassades openen in de hoofdsteden". Israël opent gelijktijdig een ambassade in Tegucigalpa.

Honduras is een van de eerste landen die deze stap neemt. Alleen de ambassades van de Verenigde Staten en Guatemala staan in Jeruzalem. Servië heeft de stap al aangekondigd. De meeste landen hebben een ambassade of consulaat in Tel Aviv, omdat zowel Israël als de Palestijnen Jeruzalem of een deel van de stad als hoofdstad claimen. Honduras erkende Jeruzalem vorig jaar als hoofdstad van Israël.

Volgens de Israëlische premier Benjamin Netanyahu openen de ambassades aan het einde van dit jaar. De Hondurese president Juan Orlando Hernández hield in zijn verklaring nog een kleine slag om de arm. Hij zei dat de plannen alleen doorgaan "als de pandemie het toestaat".

De Israëlische ambassadeur in Honduras en Guatemala zei tegen Israëlische media dat veel mensen de stap niet hadden zien aankomen. In Honduras wonen na Chili namelijk de meeste Palestijnen in Latijns-Amerika. "Mij werd verteld dat dit onmogelijk was, vanwege de grote Palestijnse gemeenschap hier. Maar ik gaf niet op."