Honduras en Colombia nemen 900 kilo coke in beslag

Honduras meldde maandag dat het in samenwerking met Colombia 900 kilo cocaïne in beslag heeft genomen.

Politie en leger onderschepten zondag een vissersboot in het oostelijke departement Gracias a Dios. De drugs zaten verstopt in verborgen compartimenten, aldus de strijdkrachten. Drie Hondurese bemanningsleden werden gearresteerd.

„In een week tijd hebben we 1707 kilo drugs in beslag genomen”, zei de recherche in een verklaring. Op 20 juli vonden de autoriteiten 800 kilo coke in een vliegtuig dat op een verborgen landingsbaan in Gracias a Dios landde.

In 2014 lanceerde Honduras een gezamenlijke operatie tegen drugssmokkelaars in het dunbevolkte Gracias a Dios-departement, de thuisbasis van leden van de inheemse Misquito-minderheid. De Colombiaanse autoriteiten en de Amerikaanse opsporingsdienst DEA werken samen met Honduras om te voorkomen dat drugssmokkelaars Gracias a Dios gebruiken als lanceerplatform om cocaïne vanuit Zuid-Amerika naar de Verenigde Staten te smokkelen.