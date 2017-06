Honderdjarige maffioso vrijgelaten

Een maffiabaas uit Long Island, Sonny Franzese, is op honderdjarige leeftijd uit een gevangenis bij Boston vrijgelaten. Amerikaanse media meldden dat hij vrijdagmiddag in een rolstoel na 35 jaar achter de tralies de vrijheid tegemoet ging. Hij was de oudste gevangene van de VS. Hij trekt in bij zijn dochter in Brooklyn.

Franzese werd in 1967 wegens bankroof tot vijftig jaar cel veroordeeld. Hij kwam maar liefst zes keer voorwaardelijk vrij, maar belandde telkens weer in de cel omdat hij de voorwaarden niet naleefde door bijvoorbeeld opnieuw middenstanders af te persen. Franzese was lid van de Colombo-maffiaclan en wordt ook van tientallen moorden verdacht. Die zijn echter nooit bewezen.