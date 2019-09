Honderden vast in North Carolina door Dorian

Honderden mensen in de Amerikaanse staat North Carolina zitten vast nadat orkaan Dorian daar huis had gehouden. Dat zei gouverneur Roy Cooper vrijdag. Volgens hem is er dringend „intensieve hulpverlening” nodig. Door de orkaan ontstaan er ernstige overstromingen, waardoor mensen hun huis niet uit kunnen.

In de kustgebieden bij North Carolina zitten ongeveer 200.000 mensen zonder stroom. Over eventuele slachtoffers is niets bekend.

De orkaan, die inmiddels is afgezwakt, raasde eerst over de Bahama’s. Daar vielen zeker dertig doden. De schade is enorm. Huizen zijn vernield en grote gebieden zijn overstroomd.

De verwachting is dat Dorian naar het noordoosten van de Verenigde Staten trekt.