Honderden vast bij protest ‘gele hesjes’ Parijs

Voor het protest van de ‘gele hesjes’ in Parijs zijn zaterdagochtend ongeveer 270 arrestaties verricht. Circa 1500 in gele hesjes gestoken betogers hebben zich zaterdag verzameld op de Champs-Élysées. Volgens Franse media waren er eerder op de ochtend enkele confrontaties met de massaal uitgerukte oproerpolitie, waarbij ook traangas werd ingezet.

De politie heeft in en rond Parijs honderden mensen staande gehouden en er meer dan 270 gearresteerd wegens „samenscholing ter voorbereiding van geweld tegen personen of van vernielingen”. Dit gebeurde omdat ze bijvoorbeeld in het bezit waren van maskers, katapulten of hamers. De politie denkt dat het relschoppers zijn en geen demonstranten.

Betogers: Voor ons is Frankrijk niet alleen Parijs

Ook op andere plaatsen in de Franse hoofdstad hebben zich ‘gilets jaunes’ (gele hesjes) verzameld, zoals op de westelijke périphérique (ringweg) bij toegangspunt Porte Maillot. Veel ‘gele hesjes’ eisen het aftreden van president Macron. Die heeft afgelopen week laten weten dat de voorgenomen stijging van de brandstofprijzen helemaal geannuleerd is. Die veroorzaakte het begin van de protestbeweging tegen de daling van de koopkracht half oktober. Veel ‘gele hesjes’ willen helemaal af van Macron en zijn ‘ecologische belastingen’.

De politie wil voorkomen dat deze vierde nationale protestdag van de ‘gilets jaunes’ uitmondt in gewelddadigheden en vernielingen zoals afgelopen zaterdag toen er negentig gewonden vielen. Er zijn zelfs pantserwagens van de gendarmerie naar het centrum van Parijs gestuurd. De eerste traangasgranaten vlogen in de ochtend al over de Champs-Élysées waar etalages uit voorzorg zijn dichtgespijkerd. Talrijke metrostations, musea en ander toeristische trekpleisters zijn zaterdag gesloten.

