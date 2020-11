Honderden Turken, vooral militairen, krijgen levenslang na coup

Ruim driehonderd Turken, vooral ex-militairen, zijn tot levenslang veroordeeld voor hun rol in de mislukte staatsgreep van 2016. Een rechtbank in de Turkse hoofdstad Ankara sprak dat vonnis uit tegen 337 beklaagden in een van de grootste processen in verband met de bloedige couppoging door een deel van het leger tegen president Erdogan.

In totaal stonden 475 verdachten terecht, van wie 365 al in de gevangenis zitten. Van de 337 levenslange gevangenisstraffen, voor onder anderen piloten en commandanten, waren er 291 zogenoemd verzwaard levenslang. Dat zijn de zwaarste straffen die mogelijk zijn in Turkije na de afschaffing van de doodstraf in 2002, aangezien er geen kans bestaat op voorwaardelijke vrijlating. Zestig mensen, onder wie piloten en commandanten, kregen celstraffen tot ruim 18 jaar. De rechtbank sprak ruim 70 verdachten vrij van alle aanklachten.

De aanklachten varieerden van moord tot poging de orde omver te werpen en poging tot moord op de president. De piloten worden beschuldigd van het bombarderen van het parlement, het presidentieel paleis en een politiebureau in Ankara in de nacht van de mislukte staatsgreep. Bij de putsch kwamen in heel Turkije meer dan 250 mensen om het leven.

De geestelijke Fethullah Gülen, die door de regering wordt beschuldigd van het orkestreren van de staatsgreep, staat bij verstek terecht, want hij bevindt zich in de Verenigde Staten. Hij ontkent de beschuldigingen. De rechtbank oordeelde dat het proces voor zes verdachten, onder wie Gülen, moet worden voortgezet.

Op de coup volgde een noodtoestand waarbij meer dan 100.000 mensen van hun overheidsbanen werden gezuiverd. Tot nu toe zijn 96.000 mensen gearresteerd wegens vermeende banden met Gülen. Er lopen nog meerdere processen die verband houden met de coup.