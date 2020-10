Honderden slachtoffers in conflict Armenië-Azerbeidzjan

Doden, gewonden, verwoeste huizen: het weer opgelaaide conflict tussen Armenië en Azerbeidzjan over regio Nagorno-Karabach eist zijn tol. Bekijk de fotoserie voor een indruk van het veranderde leven van de inwoners van het conflictgebied.

Nagorno-Karabach, waar ongeveer 145.000 mensen wonen, hoort officieel bij Azerbeidzjan. In de praktijk valt het gebied echter onder de internationaal niet erkende Republiek Artsach, die in 1991 ontstond uit de Nagorno-Karabachse Autonome Oblast. Het bestuur van de regio wordt sterk beïnvloed door de Armeense overheid. De bevolking is dan ook grotendeels Armeens, en christelijk, in contrast met het islamitische Azerbeidzjan.