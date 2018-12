Honderden Sicilianen dakloos na beving

De vulkaan Etna op Sicilië heeft meer dan vierhonderd mensen dakloos gemaakt na de aardbeving deze week. Ze moesten overnachten in een noodopvang omdat ze door de aardbeving en nabevingen niet in hun huizen konden blijven, zei het hoofd van de Italiaanse civiele bescherming donderdag. Ook zijn er 28 gewonden, maar niemand verkeert in levensgevaar.

De Italiaanse regering zal vrijdag de noodtoestand uitroepen voor de getroffen gebieden, zei vicepremier en leider van de Vijfsterrenbeweging Luigi Di Maio. Die maatregel zou de autoriteiten in staat stellen om bepaalde regels te omzeilen en sneller hulp te bieden. Di Maio was donderdag met collega vice-premier Matteo Salvini afgereisd naar Catania, nabij de vulkaan.

Woensdagochtend was er een aardbeving met een kracht van 4.8 in het gebied rond Catania aan de zuidoostelijke voet van de Etna. Er waren schademeldingen aan 1600 woningen, die te wijten zouden zijn aan de aardbevingen. Vooral de plaats Zafferana Etnea werd getroffen, waaronder ook een 17e-eeuwse kerk.