„Honderden politici vastgezet in Kasjmir”

De autoriteiten in het Indiase deel van Kasjmir hebben honderden politici en andere prominenten vastgezet. Het is nog onduidelijk hoeveel personen precies zijn opgepakt.

Het gaat volgens sommige media om zo’n 560 mensen, onder wie hoogleraren, prominente zakenlieden en activisten. Zij zijn aangehouden in plaatsen als Srinagar en Baramulla en overgebracht naar detentiecentra.

Een bron binnen de politie, die anoniem wilde blijven, zei donderdag tegen persbureau Reuters dat 300 prominente politici zijn vastgezet. Het zou in veel gevallen gaan om separatisten die Kasjmir willen afscheiden van India.

De Indiase regering heeft de speciale status van het noordelijke gebied deze week ingetrokken. Ook zijn strenge veiligheidsmaatregelen genomen.

Zeker één betoger is om het leven gekomen bij protesten. Ook zijn zes mensen met schotwonden en ander letsel opgenomen in een ziekenhuis in Srinagar, meldden lokale bronnen.

Een getuige vertelde dinsdag in de buurt van het centrum van Srinagar „ongeveer 100 jongens” te hebben gezien die met stenen gooiden. „De politie vuurde traangas af om ze terug te drijven.”

De overleden betoger zou op de vlucht zijn geweest voor de politie. De jongere „sprong in de rivier Jhelum en overleed”, meldde een bron binnen de politie.

Pakistan heeft intussen de Indiase ambassadeur het land uitgezet vanwege het intrekken van de speciale status van Kasjmir. Ook is een Pakistaanse diplomaat in India teruggeroepen. Het Indiase deel van Kasjmir genoot vergaande autonomie. Nu India de speciale status heeft ingetrokken, valt de regio onder direct bestuur van de Indiase regering, tot woede van Pakistan. Pakistan en India claimen beide recht te hebben op Kasjmir.