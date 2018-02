Honderden opgepakt wegens ‘promotie’ Koerden

Afgelopen week zijn in Turkije 474 mensen opgepakt, omdat ze de verboden extremistische Turks-Koerdische PKK of de voornaamste partij van de Koerden in Syrië, de PYD, hebben aanbevolen. Het Turkse ministerie van Binnenlandse Zaken maakte maandag volgens de krant Hürriyet bekend dat er onder de arrestanten 192 mensen zijn die bovendien hebben geprotesteerd tegen de Turkse militaire operaties in de streek van Afrin in het noordwesten van Syrië, niet ver van de Turkse grens.

Het doel van het Turkse militaire ingrijpen bij Afrin is het verdrijven van YPG-milities van de Syrische Koerden. De YPG (Volksbeschermingseenheden) vormen de gewapende tak van de politieke beweging PYD (Partij van Democratische Unie). Die is vijftien jaar geleden in Syrië opgericht. De Koerdische leider en ex-voorzitter van de PYD, Salih Muslim, is op een zwarte lijst van gezochte terroristen gezet, meldde Hürriyet maandag.

In totaal zijn nu 44 personen aan de lijst terroristen toegevoegd die in Ankara „de rode lijst” heet en al 136 namen telt. Er zijn ook nog andere lijsten met in totaal circa 750 vermeende terroristen of extremisten die met kleuren blauw, groen, oranje en zwart worden aangeduid.

President Erdogan, die al bijna vijftien jaar regeert, neemt in toenemende mate zijn toevlucht tot repressieve maatregelen en massale arrestaties uit vrees voor jihadisten, terroristen, Koerdische separatisten of bittere rivalen van hem. Afgelopen week zijn ook weer honderden mensen opgepakt, omdat ze banden zouden hebben met de beweging van Fethullah Gülen. Gülen woont in de VS en is al lang een politieke rivaal van Erdogan. Die is ervan overtuigd dat Gülen achter de couppoging van 2016 zat.