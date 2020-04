Honderden nieuwe coronabesmettingen gemeld in Rusland

Het aantal vastgestelde coronabesmettingen in Rusland is gestegen naar 3548. Er kwamen volgens de autoriteiten 771 nieuwe gevallen aan het licht. Het gaat om de grootste toename in 24 uur tot dusver, berichten Russische media.

Rusland heeft tot nog toe fors minder besmettingen gemeld dan veel Europese landen. In zowel Italië als Spanje is al bij meer dan 100.000 mensen vastgesteld dat ze het virus hebben opgelopen. Experts zeggen dat het daadwerkelijke aantal besmettingen in Rusland vermoedelijk veel hoger ligt.

De meeste besmettingen zijn gemeld in Moskou. Daar worden coronagevallen sinds vorige week op een nieuwe manier geteld. The Moscow Times bericht dat mensen al na een eerste positieve test als coronapatient worden aangemerkt. Voorheen moest een laboratorium nog een extra controle uitvoeren.

Inwoners van de Russische hoofdstad krijgen door de coronacrisis te maken met steeds meer beperkingen. De miljoenen Moskovieten mogen hun huis sinds maandag alleen nog uit onder bepaalde voorwaarden.