Honderden miljoenen voor leningen aan mkb

De Europese Investeringsbank (EIB) heeft samen met ING in totaal 400 miljoen euro aan krediet beschikbaar gesteld voor het midden- en kleinbedrijf (mkb) in de Benelux. De leningen zijn bedoeld voor bedrijven die willen investeren in verduurzaming, bijvoorbeeld in zonne- of windenergie, het energiezuinig maken van vastgoed en het regelen van elektrisch vervoer.

Onderdeel van de kredietovereenkomst is dat de EIB 200 miljoen euro aan ING leent tegen een gunstig tarief. De bank zal dit voordeel doorgeven aan haar klanten en het beschikbare bedrag verdubbelen, waardoor het totaal op 400 miljoen euro uitkomt.

„Er moeten nog veel stappen worden gezet om de doelen van het Klimaatakkoord van Parijs en het daaruit voortvloeiende klimaatakkoord voor Nederland te halen. Met deze kredietfaciliteit willen we onze klanten motiveren en belonen voor het versnellen van hun duurzaamheidsagenda”, zegt Annemein Kolk, directeur grootzakelijk bij ING Nederland.

De EIB, een instelling van de Europese Unie, steunt ondernemingen in heel Europa in samenwerking met lokale banken. Daarbij profiteren bedrijven van een lagere rente.