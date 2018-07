Honderden migranten bestormen Ceuta

Honderden migranten hebben de Spaanse exclave Ceuta in Noord-Afrika bestormd. Spaanse media berichten dat in de vroege ochtend tussen de 450 en 600 mensen over de 6 meter hoge hekken klauterden.

De bestorming ging gepaard met veel geweld. Vier agenten van de Guardia Civil en elf migranten zijn overgebracht naar het ziekenhuis in Ceuta. De asielzoekers gebruikten naar verluidt onder meer geïmproviseerde vlammenwerpers om de autoriteiten op afstand te houden.

Spanje heeft twee stukjes grondgebied in Noord-Afrika. Het gaat om Ceuta, tegenover Gibraltar, en Melilla, 250 kilometer verder naar het oosten. Asielzoekers zien die exclaves als een toegangspoort naar de Europese Unie en proberen regelmatig over de hoge hekken te klimmen.