Honderden menselijke botten gevonden in Mexico

In het noorden van Mexico zijn bijna tweehonderd menselijke beenderen gevonden. De autoriteiten vermoeden dat het om massagraven gaat. De menselijke resten werden op een aantal plaatsen langs een rivier in de staat Chihuahua gevonden, zo meldt de procureur-generaal in het gebied.

De vindplaatsen bevinden zich in de gemeente Guadalupe, 40 kilometer ten zuidoosten van Ciudad Juárez, dichtbij de grens met de Verenigde Staten.

Sinds 2009 zijn er vaker menselijke resten gevonden in de Juárezvallei, en de autoriteiten vermoeden dat ook daar massagraven liggen. Het gebied wordt beschouwd als een bolwerk van de georganiseerde misdaad, waar in het verleden verschillende drugskartels en veiligheidstroepen elkaar bevochten.