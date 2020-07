Honderden meldingen over zaak-Maddie McCann na oproep

In de geruchtmakende zaak van het vermiste Britse meisje Maddie McCann zijn in een maand tijd ruim 800 nieuwe meldingen binnengekomen na een oproep van de Duitse politie. Volgens een woordvoerder van de recherche helpen sommige aanwijzingen verder bij het onderzoek naar het meisje, dat dertien jaar geleden uit een vakantieverblijf in het Portugese Praia da Luz verdween.

Begin juni maakte de Duitse recherche bekend een 43-jarige Duitser te hebben gearresteerd die ervan wordt verdacht de destijds 3-jarige Maddie te hebben ontvoerd en vermoord. Hij zit in de gevangenis voor andere misdrijven. De politie wil niet zeggen of er al voldoende bewijs is voor een aanklacht.

Op 3 mei 2007, de dag van de verdwijning, zou de verdachte op een relevant tijdstip met een mobieltje hebben gebeld in Praia da Luz. De recherche is daarom nog steeds op zoek naar de gebruiker van een Portugees mobielnummer. De politie deed tijdens een uitzending op de Duitse televisie een beroep op alle kijkers die tot juni 2007 contact hadden met Portugese telefoonnummers om het nummer te zoeken in hun oude mobiele telefoons, telefoonlijsten of rekeningen.