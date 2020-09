Honderden klimaatactivisten op de been in Londen

Honderden Extinction Rebellion-activisten hebben zich dinsdag verzameld bij het Britse parlementsgebouw en roepen de regering op maatregelen te nemen om een klimaatramp te voorkomen. De demonstratie vormt de aftrap van twee weken actievoeren.

Op beelden op social media is te zien hoe demonstranten in de Britse hoofdstad door een politiecordon lopen en andere actievoerders die op straat zitten worden weggedragen door agenten. Of er arrestaties zijn verricht, is nog onduidelijk.

De bijeenkomsten op het plein bij het parlement en in de steden Cardiff en Manchester komen nadat protesten die eerder dit jaar waren gepland, werden afgelast vanwege het coronavirus. Extinction Rebellion zegt dat het stopzetten van vervuilende industrieën en het aanpassen van gedrag nodig zijn om een dreigende klimaatramp te voorkomen.

Het Britse parlement is dinsdag na het zomerreces teruggekeerd naar Westminster. De activisten lobbyen bij hen om een ”klimaat- en ecologische noodwet” en een burgervergadering te steunen om nieuwe benaderingen voor het aanpakken van klimaatverandering te bespreken.

„De regering doet niet wat nodig is om mensen te beschermen. We zijn hier en ondernemen actie, omdat hun criminele nalatigheid levens in gevaar brengt”, zei de groep op haar website. „We weigeren omstanders te zijn en af te wachten tot deze noodsituatie voorbij het point of no return gaat.”