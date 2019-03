„Honderden kinderen vast voor terreur in Irak”

De Iraakse en Koerdische autoriteiten hebben honderden kinderen vastgezet die worden beschuldigd van terrorisme voor Islamitische Staat. Volgens Human Rights Watch (HRW) is dat tegen internationaal recht omdat kinderen die door gewapende groeperingen worden geronseld, worden gezien als slachtoffer en moeten worden geholpen bij terugkeer in de maatschappij.

In een rapport concludeert HRW dat de kinderen soms worden gemarteld om een bekentenis af te dwingen. In snelle en dubieuze processen worden ze vervolgens veroordeeld. De organisatie schat dat Iraakse en Koerdische autoriteiten eind vorig jaar ongeveer 1500 kinderen in gevangenissen hadden vastgezet vanwege deelname aan IS-terreur.