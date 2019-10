Honderden kilo’s leeuwenbotten onderschept

Op het vliegveld van Johannesburg is donderdag een partij van ruim 340 kilo leeuwenbotten onderschept. Het Zuid-Afrikaanse ministerie van Milieu laat weten dat de botten waren gewikkeld in aluminiumfolie. „Het gaat om twaalf kisten”, luidt de verklaring van het ministerie. Er zijn drie verdachten aangehouden.

Botten van leeuwen worden in Azië vaak gebruikt voor traditionele medicijnen. Ook worden er sieraden van gemaakt. De handel in lichaamsdelen van wilde leeuwen is verboden, maar voor de handel in lichaamsdelen van gefokte leeuwen bestaan uitzonderingen. Onduidelijk is voor welk land de botten waren bestemd.

In Zuid-Afrika leven meer dan 11.000 leeuwen, waarvan 3000 in het wild. De jacht op de dieren is ten strengste verboden.