Honderden hulplijnen in China om geestelijke problemen door virus

In China zijn in korte tijd honderden telefonische hulplijnen opgezet voor mensen die kampen met geestelijke problemen en angstgevoelens vanwege het nieuwe coronavirus. Miljoenen mensen maken zich ernstig zorgen over de besmettelijke ziekte, terwijl ze al lange tijd thuiszitten om besmetting te voorkomen. De hulplijnen worden overspoeld met telefoontjes, in een land waar gemiddeld twee psychiaters zijn voor elke 100.000 mensen.

Volgens de Chinese autoriteiten gaat het om zo’n driehonderd hulplijnen, in veel gevallen opgezet vanuit universiteiten en medische instanties. Medici zijn blij met het toenemende aantal meldpunten, maar waarschuwen ook voor onofficiële gesprekslijnen die worden gerund door vrijwilligers zonder kennis over psychische problemen. „Het kan traumatiserend zijn als je steun vraagt maar niet de juiste antwoorden krijgt”, zei een vrijwilligster uit Seattle die werkt bij een van de hulplijnen.

Artsen in China zeggen dat het een grote uitdaging is bellers met verschillende symptomen uit elkaar te houden. „Bellers hebben ook vaak lichamelijke problemen”, zegt Xu Wang, een psychotherapeut die werkzaam is aan de Tsinghua-universiteit. „Dan kunnen ze zeggen: ik eet niet goed en ik slaap niet goed, dus ik wil weten of het een virusbesmetting is.” De hulplijnen zijn er juist voor mensen die het geestelijk zwaar hebben.

In heel China zijn volgens de autoriteiten bijna 60.000 besmettingsgevallen bekend. In de provincie Hubei, het epicentrum van het nieuwe coronavirus, stierven ruim 1350 mensen aan de ziekte.