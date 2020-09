Honderden grienden gestorven bij Tasmanië

Honderden grienden die waren gestrand bij het Australische eiland Tasmanië, hebben dat niet overleefd. Reddingswerkers zeggen volgens omroep ABC dat 380 van de circa 450 walvisachtige dieren zijn gestorven.

Reddingswerkers proberen sinds maandag om de dieren te redden uit hun benarde positie. Ze hadden aanvankelijk te maken met een groep van ongeveer 270 grienden die vastzaten bij een zandbank aan de westkust van het eiland. Toen ze later vanuit de lucht op verkenning gingen, ontdekten ze nog een grote groep gestrande dieren. Het is voor zover bekend de eerste keer in de Tasmaanse geschiedenis dat zo’n groot aantal grienden vast is komen te zitten aan de kust.

Het lukte de tientallen medewerkers van de parken- en wilddienst, vissers en vrijwilligers om zo’n 50 grienden te redden. Dat is zwaar werk waarbij de reddingswerkers tot hun middel in ijskoud water staan en proberen zeilen om de grote dieren heen te krijgen zodat zij met behulp van schepen naar dieper water gesleept kunnen worden. Zo’n 30 andere grienden zitten nog vast en vechten voor hun leven.