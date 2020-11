‘Honderden gasten in Witte Huis eten hamburgers, kijken Fox News’

Terwijl de resultaten van de Amerikaanse presidentsverkiezingen staat voor staat binnendruppelen, hebben honderden gasten zich in het Witte Huis verzameld om de uitslagen en versnaperingen tot zich te nemen, meldt een verslaggeefster van The New York Times. Volgens nieuwszender CNN heeft president Donald Trump vanwege coronabesmettingsgevaar besloten om de gastenlijst in te korten van 400 naar 250. Na een eerdere bijeenkomst bij het Witte Huis bleken onder anderen Trump en enkele Republikeinse senatoren besmet te zijn met het coronavirus.

„Bij het Witte Huis zijn momenteel een paar honderd gasten verzameld die hamburgers, frietjes en hapjes eten, vertellen mensen me”, meldt de verslaggeefster van The New York Times. Daaraan voegt zij toe dat de televisies er zijn afgestemd op Fox News, een conservatieve nieuwszender. Volgens de verslaggeefster zijn onder anderen minister van Onderwijs Betsy DeVos, minister van Financiën Steve Mnuchin, en waarnemend minister van Binnenlandse Veiligheid Chad Wolf onder de gasten.

Eerder op de avond kondigde Trumps ex-adviseur Kellyanne Conway aan dat de president in de loop van de avond waarschijnlijk een toespraak zal houden vanuit de evenementen- en ontvangstruimte van het Witte Huis.