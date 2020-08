Honderden Franse militairen aangekomen in Beiroet na havenramp

Zo’n zevenhonderd Franse militairen zijn aangekomen in Beiroet. Ze komen hulp verlenen na de verwoestende explosie in de haven van de Libanese hoofdstad, zei de Franse minister van Defensie Florence Parly.

De militairen arriveerden met de helikoptercarrier Tonnèrre. Dat vaartuig heeft volgens Franse media onder meer hulpgoederen en brandweerwagens aan boord. Die voertuigen worden gedoneerd aan de Libanese autoriteiten. Onder de Franse troepen bevinden zich volgens Parly onder meer reddingswerkers, genie-troepen en duikers.

De mega-explosie in de haven van Beiroet richtte op 4 augustus een ravage aan in de stad. Ruim 170 mensen kwamen om het leven toen een opslagplaats ontplofte waar in beslag genomen ammoniumnitraat lag opgeslagen. Ook raakten duizenden mensen gewond.

De explosie heeft ook het leven gekost aan zeker twee Fransen. Frankrijk opende daarom ook zelf een strafrechtelijk onderzoek naar de ramp. Ingewijden zeggen dat de zaak nu is toevertrouwd aan twee onderzoeksrechters, die uiteindelijk moeten beslissen of ook mensen worden vervolgd.

De Franse president Emmanuel Macron bracht na de ramp als eerste wereldleider een bezoek aan Beiroet. Hij zat later ook een donorconferentie voor die was bedoeld om geld op te halen voor de wederopbouw. „Libanon heeft een speciale plaats in onze harten”, zei minister Parly in Beiroet.