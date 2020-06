Honderden doden vorige week door aanvallen Taliban

Door aanvallen van de Taliban was afgelopen week de dodelijkste week in 19 jaar in Afghanistan. Dat meldt de woordvoerder van de Nationale Veiligheidsraad van dat land.

De Taliban voerden 422 aanvallen uit waarbij zeker 291 soldaten en 42 burgers om het leven kwamen en 655 mensen gewond raakten, stelt de woordvoerder op Twitter. „De toewijding van de Taliban om het geweld te verminderen stelt niets voor.”

Eerder dit jaar sloten de Taliban en de Verenigde Staten een akkoord. Als de terreurorganisatie het geweld zou verminderen, zouden de VS troepen terugtrekken. Daarna konden de vredesonderhandelingen tussen de Taliban en de Afghaanse regering beginnen. Ondanks een akkoord over een wapenstilstand, gaan de aanvallen nog steeds door.