Honderden doden door coronavirus in Frankrijk, onder wie tiener

Het dodental door de uitbraak van het coronavirus in Frankrijk is opgelopen tot 1696. De autoriteiten maakten donderdag bekend dat in een etmaal 365 patiënten zijn overleden, onder wie een zestienjarig meisje.

De tiener overleed in de regio Ile-de-France, waar zich ook hoofdstad Parijs bevindt. Gezondheidsfunctionaris Jérôme Salomon zei dat verder geen details bekend worden gemaakt over haar dood.

Het officiële dodental heeft alleen betrekking op mensen die overlijden in ziekenhuizen. Mensen die bijvoorbeeld in verpleeghuizen of hun eigen woning sterven, worden nog niet meegeteld.

In totaal is bij ruim 29.000 mensen vastgesteld dat ze besmet zijn met het virus. Dat is een toename van 16 procent ten opzichte van een dag eerder. De autoriteiten benadrukken dat het daadwerkelijke aantal besmettingen veel hoger ligt, omdat niet iedereen met symptomen wordt getest.

Salomon zegt dat het moeilijk te voorspellen is wanneer de piek van het aantal besmettingen kan worden verwacht. De mensen die nu ziek zijn raakten volgens hem besmet voordat de autoriteiten een lockdown instelden om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan.