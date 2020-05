Honderden demonstranten opgepakt in Hongkong

In Hongkong zijn afgelopen weekend bij demonstraties zeker 230 mensen opgepakt. Dat maakten de autoriteiten maandag bekend. Het is voor het eerst dat zoveel betogers werden opgepakt sinds de uitbraak van het coronavirus in Hongkong. Onder de arrestanten was een jongen van twaalf jaar.

De betogers gingen op 26 april voor het eerst sinds de virusuitbraak weer de straat op om te demonstreren tegen de regering van Carrie Lam. Met name in het district Mong Kok trad de oproerpolitie zaterdag en zondag hard op. Die gebruikte onder meer knuppels en pepperspray tegen demonstranten. Achttien mensen moesten naar het ziekenhuis.

Volgens de autoriteiten in Hongkong werden sommige betogers ook beboet omdat zij zich niet aan de coronaregels hielden. Het is in Hongkong verboden om met meer dan acht mensen samen te komen in het openbaar.

Demonstranten willen al lange tijd dat de pro-Chinese regering van Carrie Lam opstapt. De protesten lagen eerder grotendeels stil vanwege het coronavirus, maar steeds meer boze mensen gaan nu weer de straat op.