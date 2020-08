Honderden Californiërs geëvacueerd vanwege natuurbrand

De bewoners van zo’n 500 huizen in de Amerikaanse staat Californië worden geëvacueerd vanwege een hevige natuurbrand. De vuurzee ten noorden van de stad Los Angeles verspreidt zich snel en heeft al zeker 4000 hectare in de as gelegd.

De brand begon in de namiddag rond Lake Hughes, waarbij eerst een gebied van 20 hectare werd verschroeid voordat de brand in iets meer dan drie uur tijd 4000 hectare aan terrein won, aldus de brandweer van Los Angeles County. Meer dan 300 brandweerlieden zijn gemobiliseerd, ondersteund door helikopters en vliegtuigen. Inmiddels zou de brand al meer dan 10.000 hectare beslaan, melden de hulpdiensten op Twitter.

„Inwoners van het gebied worden geëvacueerd” door de lokale politie, zei de brandweer op Twitter. „We vragen om ons u te laten helpen en onze dierbaren in veiligheid te brengen.”

Het aantal natuurbranden in Californië is de afgelopen jaren toegenomen, mede als gevolg van klimaatverandering. De dodelijkste in de geschiedenis van Californië vond plaats in november 2018 en eiste 86 levens.

Ook in de staat Colorado woedt een grote natuurbrand. De brand in de buurt bij de plaats Grand Junction is volgens lokale media een van de omvangrijkste in de geschiedenis van de staat. Het Pine Gulch fire, zoals het inmiddels wordt genoemd, ontstond op 31 juli als gevolg van een blikseminslag.