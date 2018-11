Honderden betogen in Chemnitz tegen Merkel

Honderden mensen hebben vrijdag in Chemnitz in het oosten van Duitsland betoogd tegen bondskanselier Angela Merkel en haar beleid. Onder de actievoerders waren veel rechts-populisten. Die riepen onder meer ‘landverrader’ en ‘Merkel moet weg’.

De politie noteerde zestien overtredingen. Zo was er onder meer een 53-jarige man die een verboden mes bij zich had.

Eind augustus werd in Chemnitz een 35-jarige Duitser omgebracht. Een Syriër en een Irakees werden als verdachte opgepakt. Na het dodelijke incident waren er meerdere betogingen van rechts-populistische en anti-islamistische groepen in Chemnitz. Ook waren er tegendemonstraties. De Iraakse verdachte werd half september vrijgelaten.

Veel tegenstanders van Merkel hebben haar een te ruimhartig vluchtelingenbeleid verweten. Vorige maand liet ze weten dat ze in 2021 na afloop van deze termijn als bondskanselier niet meer terugkeert in die topfunctie. In december dit jaar is ze niet herkiesbaar als partijvoorzitter van de CDU.