Honderden auto’s vast in Franse sneeuw

Op regionale wegen in de Haute Loire, in het midden van Frankrijk, zitten 800 auto’s muurvast in de sneeuw. Volgens de prefectuur Haute-Loire hebben gestrande chauffeurs hun voertuigen op de weg achtergelaten, daardoor konden de sneeuwploegen hun werk niet doen.

Bijna 200 mensen zijn ondergebracht in een noodopvang, 1350 huishoudens in de regio hadden geen elektriciteit. In het gebied werden 150 medewerkers van politie, brandweer en leger ingezet.

De chaos ontstond toen de sneeuwgrens daalde tot 400 meter, ook waren er zware windstoten. De autoriteiten hadden code oranje afgegeven. Enkele wegen waren voor vrachtverkeer afgesloten.

Volgens de weerdiensten blijft het de hele nacht sneeuwen in grote delen van Frankrijk. Dinsdag wordt er beter weer voorspeld. Tien dagen geleden was het nog 25 graden in de Haute Loire.