Honderden arrestaties bij protesten Wit-Rusland

Bij massale protesten tegen president Alexandr Loekasjenko in Wit-Rusland afgelopen weekend, zijn ongeveer 600 demonstranten gearresteerd. Mensenrechtenorganisatie Wensa maakte maandag bekend dat er onder de arrestanten meerdere journalisten zitten.

Officiële cijfers over het aantal arrestaties zijn door de autoriteiten niet bekendgemaakt. Tienduizenden mensen gingen zondag de straat op om te protesteren tegen Loekasjenko, nadat de oppositie had opgeroepen tot een Mars van Trots. Militairen en politie deden er alles aan om de demonstratie tegen te houden en traden hard op met waterkanonnen en stungranaten. Waarnemers spreken over het hardhandigste optreden van de autoriteiten in weken.

In het Oost-Europese land wordt al weken massaal gedemonstreerd door burgers die af willen van president Loekasjenko, die al een kwart eeuw aan de macht is. Aanhangers van de oppositie denken dat in augustus verkiezingsfraude is gepleegd om de 66-jarige leider in het zadel te houden.

Maandag werd bekend dat twee opgesloten zakenmannen, die verbonden zijn aan de oppositie, zijn vrijgelaten. Ze staan nu onder huisarrest. Zaterdag bezocht Loekasjenko onaangekondigd een gevangenis in Minsk. Daar zat hij om de tafel met opgepakte oppositieleiders, om een uitweg te vinden voor het huidige conflict. Beide mannen werden net als andere belangrijke politieke tegenstanders gevangen genomen in aanloop van de verkiezingen.