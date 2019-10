Honderden agenten gewond bij onrust Catalonië

Bij de protesten in Catalonië zijn deze maand 289 politiemensen gewond geraakt. Ook zijn meer dan tweehonderd arrestaties verricht, maakte een woordvoerster van de regering vrijdag bekend.

In de rijke kustregio ontstond deze maand grote onrust na de veroordeling van negen separatistenleiders. Die kregen jarenlange gevangenisstraffen opgelegd vanwege het illegale referendum over onafhankelijkheid in 2017. Betogers staken auto’ s en vuilnisbakken in brand. Ook gooiden ze stenen en molotovcocktails naar de politie. Die schoot met rubberkogels.

De Catalaanse hulpdiensten maakten eerder nog melding van 593 gewonden, onder wie 226 politiemensen. Dat aantal is nu naar boven bijgesteld. Dat komt volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken doordat ook agenten zijn behandeld in privéklinieken. Een separatistische organisatie zei deze week dat 579 mensen gewond zijn geraakt door politiegeweld.